Haberler TFF 1. Lig Haberleri Göztepe 3-0 Şanlıurfaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Göztepe evinde Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup etti.



İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:



2'nci dakikada Yalçın'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.



9'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Yalçın'ın kullandığı taç atışında savunmadan seken topu önünde bulan Ümit'in ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşta top ağlara gitti: 1-0.



41'inci dakikada Seyit ortaladı, Mehmet'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta Lis topu kornere çeldi.



58'inci dakikada Göztepe farkı ikiledi. Yunus Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Diouf'un kafasında top ağlarla buluştu. 2-0



60'ıncı dakikada Diouf'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mamah'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 3-0.



Mücadele Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.