Eyüpspor 2-0 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU - ÖZET
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçında Eyüpspor sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti ve 6'da 6 yaptı. Eyüpspor'un gollerini 60. dakikada Caner Erkin ve 90+4'te Ahmed Kutucu kaydetti.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 22.09.2023- 22:12
Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 60. dakikada Caner Erkin ve 90+4'te Ahmed Kutucu kaydetti. 34 yaşındaki Caner Erkin, bu sezon Eyüpspor formasıyla çıktığı 6 maçta 4 gol 3 asiste ulaşmış oldu.
Bu sonuçla birlikte ligdeki 6. maçından da galibiyet ile ayrılan Eyüpspor puanını 18'e yükseltip liderliğini sürdürürken, son sıradaki Ümraniyespor 2 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşırken, Ümraniyespor evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak