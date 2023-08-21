Samsunspor - F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı
Fenerbahçe'de 6 numara arayışı! Listede 3 isim var...
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
SQUAT NASIL YAPILIR?
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Samsunspor - F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı Samsunspor - F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı 12:24
Beşiktaş'a transferde olumsuz yanıt! Beşiktaş'a transferde olumsuz yanıt! 12:15
Menajerine haber yolladılar! Menajerine haber yolladılar! 11:56
Fenerbahçe'de 6 numara arayışı! Listede 3 isim var... Fenerbahçe'de 6 numara arayışı! Listede 3 isim var... 11:00
Fırtına'dan Okereke hamlesi! Beşiktaş... Fırtına'dan Okereke hamlesi! Beşiktaş... 10:27
F.Bahçe Samsunspor deplasmanında! F.Bahçe Samsunspor deplasmanında! 09:58
Daha Eski
Transferde Dominguez'den kötü haber! Transferde Dominguez'den kötü haber! 09:56
Cimbom'da stoper operasyonu! Harekete geçildi... Cimbom'da stoper operasyonu! Harekete geçildi... 09:48
"Sadece o çabaladı" "Sadece o çabaladı" 09:01
Beşiktaş'tan sert paylaşım: Emek hırsızları! Beşiktaş'tan sert paylaşım: Emek hırsızları! 01:31
Beşiktaş istiyordu Trabzonspor dahil oldu Beşiktaş istiyordu Trabzonspor dahil oldu 01:29
Beşiktaş'tan sert paylaşım: Emek hırsızları! Beşiktaş'tan sert paylaşım: Emek hırsızları! 01:28
SON DAKİKA