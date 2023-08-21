Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Samsunspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu. Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı mücadele 21.00'te başlayacak.
Samsunspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Samsunspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 21.08.2023- 12:24
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Samsunspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu. Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı mücadele 21.00'te başlayacak.