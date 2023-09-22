Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Boluspor sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım da ligde alt sıralardan kurtulmak istiyor. Peki; Boluspor-Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

Boluspor - Tuzlaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor... Ligin alt sıralarındaki Boluspor sahasında Tuzlaspor'la kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor-Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLUSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Boluspor ile Tuzlaspor arasında oynanacak maç, 22 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.