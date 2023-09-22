Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında lider Eyüpspor sahasında son sıradaki Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip galibiyet serisini devam ettirmek isterken, konuk takım ise ilk galibiyetini alma peşinde... Peki; Eyüpspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

Eyüpspor - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor... Lider Eyüpspor sahasında son sıradaki Ümraniyespor'la kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EYÜPSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eyüpspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak maç, 22 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.