Kariyerinde Fransa, Andorra, Umman, Fildişi Sahili, Bahreyn, Ruanda gibi birçok ülkede görev yapan 41 yaşındaki teknik adamın imza törenine Başkan Ayhan Dündar, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Süleyman Özkaral, Asbaşkan Murat Pervane ve yönetimden Fatih Sadıkay katıldı. Djilali ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Aylardır kulübü şirketleştirmek için görüşmelerin sürdüğü, adı Malezya merkezli uluslararası bir şirketle anılan siyah-beyazlılarda bu hamle sonrası takıma talip olan şirketle ilgili meraklı bekleyiş sürüyor.