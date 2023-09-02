Trendyol 1. Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Boluspor ile Ankara Keçiörengücü kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Keçiörengücü 5 puana ulaştı, Boluspor ise 3 puana yükseldi.
Ligin 5. haftasında Boluspor deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Keçiörengücü ise sahasında Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
16'ncı dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Çağlar kornere çeldi.
21'inci dakikada rakipten kaptığı topla ilerleyerek kaleci ile karşı karşıya kalan Bettaieb'in çektiği şut az farkla dışarı gitti.
62'nci dakikada Mara'nın uzaktan çektiği sert şutta kaleci Çağlar gole izin vermedi.