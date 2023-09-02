Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Bandırmaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.



Zorlu mücadeleyi Bandırmaspor 3-1 kazanırken goller; 45+2'de Mücahit Albayrak, 54'te Moussa Djitte ve 90+9'da Florian Jozefzoon'dan geldi. Konuk ekip Sakaryaspor'un tek golünü ise 19. dakikada Michal Nalepa kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor puanını 8'e yükseltirken, Sakaryaspor 5 puanda kaldı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Güner Mumcu Taştan, Yusuf Susuz

Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Djitte (Dk. 86 Mustafa Çeçenoğlu), Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Mulumba, Mustafa Saymak (Dk. 46 Bobadilla-Dk. 60 Doğan Can Davas), Metehan Mimaroğlu, Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Mucahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı (Dk. 70 Sitoe)

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen (Dk. 84 Muhammed Akarslan), Kasongo, Bülent Uzun, Rotman, Burak Süleyman, Rashad Muhammed (Dk. 52 Del Valle), Nalepa, Roshi (Dk. 58 Ndlovu), Erdi Dikmen (Dk. 84 Hakan Yavuz), Mikail Okyar

Goller: Dk. 19 Nalepa (Sakaryaspor), Dk. 45+2 Mucahit Albayrak, Dk. 54 Djitte, Dk. 90+9 Jozefzoon (Teksüt Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+7 Ersan Parlatan (Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü)

Sarı kartlar: Dk. 42 Emirhan Aydoğan, Dk. 76 Sergen Piçinciol (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 45+1 Mikail Okyar, Dk. 45+2 Cihan Topaloğlu, Dk. 66 Rotman, Dk. 86 Nalepa (Sakaryaspor)