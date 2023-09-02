Trendyol 1. Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Manisa FK ile Tuzlaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Manisa'ya galibiyeti getiren golleri Demba Diallo, Tugay Kaçar, Sandro Lima ve Jetmir Topalli (p) kaydetti.
Bu sonucun ardından Manisa FK 10 puana ulaştı, Tuzlaspor ise 0 puanda kaldı.
Ligin 5. haftasında Manisa FK deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak. Tuzlaspor ise sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
45+2. dakikada Guede'nin pasında topla buluşan Mata iki rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.
51. dakikada Burak'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Diallo topu filelere gönderdi. 1-0
54. dakikada Kerim Frei'nin şutunda kaleciden dönen topa Oğuz vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak dışarı çıktı.
60. dakikada Adeniyi, rakibini geçerek ceza sahası dışından yaptığı vuruşunda top kalecide kaldı.
61. dakikada Oğuz'un sağ kanattan ortasında altıpas çizgisi üzerinde Tugay'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
80. dakikada sağ kanatta savunmanın hatasında topla buluşan Oğuz'un ceza sahasına ortasında Lima'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
85. dakikada ceza sahası içerisinde Mustafa Emre'nin Topalli'ye yaptığı faul sonrası hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Topalli, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-0