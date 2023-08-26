Haberler TFF 1. Lig Haberleri Tuzlaspor'dan Eyüpspor maçında inanılmaz bilet fiyatı

Tuzlaspor'dan Eyüpspor maçında inanılmaz bilet fiyatı Trendyol 1. Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Eyüpspor, Tuzlaspor'a konuk olacak. Lige 2'te 2 ile başlayan Arda Turan'ın öğrencileri Tuzla maçından da mutlak 3 puan istiyor. Ev sahibi takım ise bu karşılaşma öncesi bilet fiyatlarını geçen sene olduğu gibi yüksek fiyat yaptı. İşte son detaylar... TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 26.08.2023- 13:57









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Trendyol 1. Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Tuzlaspor ile Eyüpspor 15 Temmuz Stadyumu'nda karşılaşacak.



Karşılaşma öncesi Tuzlaspor'un satışa sunduğu maç biletlerinin fiyatları dikkat çekti.



Tuzlaspor, Eyüpspor ile oynayacağı maç öncesinde rakip takım bilet fiyatlarını 21 Bin TL olarak duyurdu. Aynı zamanda kendi seyircileri için de satışa sunulan biletlerin fiyatını 17 Bin TL olarak açıkladı.



50 BİN LİRA YAPMIŞLARDI



Geçen sezon Tuzlaspor, yine Eyüpspor maçında rakip takım tribünün bilet fiyatlarını 50 Bin TL olarak açıklamış ve rakip takım tribününde hiçbir bilet satılmamıştı.