Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor, son olarak St. Truiden forması giyen KAA Gent'in 31 yaşındaki Belçikalı futbolcusu Gianni Bruno'yu kadrosuna kattı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Gianni Bruno çok kariyerli bir futbolcu, kendisini Avrupa'nın önemli liglerlerinde kanıtlamış, geçtiğimiz sezon Belçika Jupiler Pro Ligi'nde 20 gol atmayı başarmış çok önemli bir golcü. Yaklaşık 1 aydır gündemimizdeydi. Uzun uğraşlar sonucu transfer etmeyi başardık. İnşallah bu sezon bize çok katkı sağlayacak. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Gianni transferinde bize yardımcı olan KAA Gent kulübü yetkililerine de ayrıca teşekkür ediyorum" İfadelerini kullandı.



Gianni Bruno ise, "Eyüpspor'a katıldığım için çok mutluyum. Yeni bi takımla, yeni bir ülkede, yeni bi maceraya atıldığım için çok heyecanlıyım. Her şeyimi bu kulüp için vereceğim ve umarım önümüzdeki sezon hep birlikte Süper Lig'de olacağız" şeklinde konuştu.



Bruno geride kalan sezonda, Belçika 1. Lig'inde 30, Belçika Kupası'nda 3 olmak üzere toplam 33 maçta forma giyerken 20 gol, 2 asist katkısı sağladı.