Kocaelispor'da Bülent Korkmaz ve Hüseyin Çimşir sesleri!
Spor Toto 1. Lig'e geri dönen Kocaelispor'da Fırat Gül ile yollar ayrılmıştı. Körfez ekibinde gündemde iki isim var. Bunlar Rizespor'u şampiyon yapan Bülent Korkmaz ve bir süredir takım çalıştırmayan Hüseyin Çimşir.
Mehmet Cem Çakır| TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 13.06.2023- 12:42
aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın özel haberine göre Körfez ekibinde gündemde iki isim var.
Bunlar Rizespor'u şampiyon yapan Bülent Korkmaz ve bir süredir takım çalıştırmayan Hüseyin Çimşir.
Kocaelispor geçitimiz sezonu 84 toplayarak şampiyon tamamlamıştı.