Kocaelispor'da Bülent Korkmaz ve Hüseyin Çimşir sesleri!

Spor Toto 1. Lig'e geri dönen Kocaelispor'da Fırat Gül ile yollar ayrılmıştı. Körfez ekibinde gündemde iki isim var. Bunlar Rizespor'u şampiyon yapan Bülent Korkmaz ve bir süredir takım çalıştırmayan Hüseyin Çimşir.