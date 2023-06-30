Göztepe, Trabzonsporlu Taha'yı aldı

Spor Toto 1'inci Lig'de transfer döneminde Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest ve Altınordu'dan sol bek Ali Dere ile resmi sözleşme imzalayan Göztepe, Trabzonspor'un 19 yaşındaki oyuncusu Taha Altınkardeş'i kadrosuna dahil etti.