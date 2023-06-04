Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Bodrumspor ile Eyüpspor, play-off yarı finali 2. maçında kozlarını paylaşıyor. İlk karşılaşmayı Eyüpspor, 1-0 kazanmıştı. Turu geçen taraf finalde Pendikspor'un rakibi olacak. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan bu heyecan dolu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BODRUMSPOR - EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ
Bodrumspor: Diogo, Erkan, Süleyman, Samet, Kenan, Eren, Üzeyir, Musah, Ali, Gökdeniz, Celal.
Eyüpspor: Harun, Uğur, Alpaslan, Ömer, Murat, Melih, İbrahim, Sinan, Dibba, Babel, Mustafa.
BODRUMSPOR - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bodrumspor - Eyüpspor maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.