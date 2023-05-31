Spor Toto 1. Lig'de yarı final play-off ilk maçında Eyüpspor, evinde Bodrumspor'u konuk ediyor. Eyüpspor - Bodrumspor mücadelesini haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...
EYÜPSPOR - BODRUMSPOR PLAY-OFF MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Eyüpspor - Bodrumspor maçı 31 Mayıs Çarşamba günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.
👉EYÜPSPOR - BODRUMSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...📺
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Eyüpspor: Harun, Uğur, Claro, Ömer, Cenk Ahmet, Bekir, Recep, Melih, Halil, Babel, Mustafa.
Bodrumspor: Diogo, Erkan, Süleyman, Samet, Kenan, Üzeyir, Musah, Ali, Gökdeniz, Celal, Cenk.