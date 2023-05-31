TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren iki ekip mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Eyüpspor - Bodrumspor play-off maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Eyüpspor - Bodrumspor play-off maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Eyüpspor ile Bodrumspor play-off yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Bodrumspor play-off maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EYÜPSPOR - BODRUMSPOR PLAY-OFF MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Bodrumspor maçı 31 Mayıs Çarşamba günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Eyüpspor - Bodrumspor maçı CANLI İZLE