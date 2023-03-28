Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Pendikspor sahasında Keçiörengücü ile kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Pendikspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri Hasan Hatipoğlu (2) kaydetti. Başkent ekibinin tek golü ise Aly Malle'den geldi. Konuk takımda ayrıca Rashad Muhammed direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Pendikspor yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve 50 puana yükseldi. 3 maçtır galibiyete hasret Keçiörengücü ise 47 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Pendikspor deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Keçiörengücü ise sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak.