Boluspor Samsunspor 1-5 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta karşılaşmasında lider Samsunspor ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmada Boluspor'u 5-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi bu sonucun ardından puanını 60 yaptı yoluna kayıpsız devam etti.