Boluspor Samsunspor 1-5 | MAÇ SONUCU - ÖZET
Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta karşılaşmasında lider Samsunspor ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmada Boluspor'u 5-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi bu sonucun ardından puanını 60 yaptı yoluna kayıpsız devam etti.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 28.03.2023- 16:33
Samsunspor'un gollerini Tanque (3), Tomane ve Soner kaydetti.
Ev sahibi takımın tek golü Gökhan Alsan'dan geldi.
Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi 60 yaptı yoluna kayıpsız devam etti.
Boluspor ise 41 puanda kaldı.