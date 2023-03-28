Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Altınordu ile Denizlispor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İzmir ekibi 5-2 kazandı.

Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri Kürşad Sürmeli, Ali Özgün (3) ve Yener Hüsamettin kaydetti. Denizlispor'un golleri ise Ömer Şişmanoğlu ve Okan Derici'den geldi.

Bu sonucun ardından Altınordu 23 puana yükseldi. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Denizlispor ise 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Altınordu sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Göztepe'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Denizlispor golü buldu. Gökhan Süzen'in defansın arkasına gönderdiği aşırtma pasında topla buluşan Ömer Şişmanoğlu, kaleci Ali Emre'den sıyrılıp meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

12'nci dakikada Altınordu skoru dengeledi. Soldan Metehan Mimaroğlu'nun ortasında Kürşad uçarak kafayı vurdu, top ağlarla buluştu: 1-1.

16'ncı dakikada ev sahibi öne geçti. Kubilay'ın kendi yarı sahasından uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Ali Özgün, soldan ceza sahasına girip plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

43'üncü dakikada Denizlispor atağında sağ çaprazdan Berkant'ın vuruşunda savunmadan seken topu kale önünde Okan filelere yolladı: 2-2.

İlk yarı 2-2 sona erdi.

65'inci dakikada soldan Ahmet İlhan'ın yerden ortasında altı pasta Ali Özgün düzgün bir vuruşla takımını bir kez daha öne geçirdi. İlk etapta ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR incelemesi sonrası geçerlilik kazandı: 3-2.

70'inci dakikada sağdan Metehan Mimaroğlu'nun kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Ali Özgün kafayla fileleri sarsarak kendisinin 3'üncü, takımının 4'üncü golünü kaydetti: 4-2.

90'ıncı dakikada Metehan Mimaroğlu soldan yerden kesti, Şeref'in üstünden atladığı topu Hüsamettin ağlara gönderdi: 5-2.

Altınordu maçı 5-2 kazandı.