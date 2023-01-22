Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor'a 4-1'lik skorla mağlup oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Laura'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ali Kaan Güneren'in vuruşunda meşin yuvarlağa çizgi üzerinde Uğur Demirok müdahale ederek kornere gönderdi.

12. dakikada ceza sahası içinde Fofana'ya yapılan müdahaleyi hakem Gürcan Hasova penaltı olarak değerlendirdi.

14. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı penaltıda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

17. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Sinan Kurt'un yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

66. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Fofana'nın pasında altıpas önünde topa sahip olan Tanque, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

86. dakikada Cihan Kahraman'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Laura'nın sol çapraza ilerleyip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

90+2. dakikada Claro'dan topu kapan Ahmet Sagat, Laura ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Ahmet'in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4

MAÇ NOTLARI

Stat: Eyüp

Hakemler: Gürcan Hasova xx, Abdulhamit Söyler xx, Serhat Sağır xx

Eyüpspor: Harun Tekin xx, Mehmet Murat Uçar xx, Uğur Demirok xx, Claro xx, Ömer Bayram xx, Melih Kabasakal xx, İbrahim Akdağ xx (Umut Bulut dk. 79 x), Halil Akbunar xx, Sinan Kurt xx (Thill dk. 65 x), Ezeh xx (Berkan Emir dk. 87 ?), Mustafa Pektemek xx (İbrahim Yılmaz dk. 65 x)

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Alpaslan Öztürk, Arda Yumurtacı, Buğra Çağlıyan, Can Bayırkan, Ahmet Özkaya

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Samsunspor: Szumski xx, Zeki Yavru xxx, Alim Öztürk xx, Yunus Emre Çift xx, Ali Kaan Güneren xx (Polat Yaldır dk. 90+6 ?), Osman Çelik xx, Celil Yüksel xx (Cihan Kahraman dk. 80 xxx), Soner Gönül xx, Tanque xxx (Ahmet Sagat dk. 79 x), Laura xxx (Tomane dk. 90+6 ?), Fofana xxx (Yusuf Abdioğlu dk. 72 x)

Yedekler: Aykut Özer, Guel

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Zeki Yavru (dk. 14 pen.), Tanque (dk. 66), Laura (dk. 86), Ahmet Sagat (dk. 90+2) (Samsunspor), Sinan Kurt (dk. 17) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Harun Tekin, Uğur Demirok, İbrahim Akdağ, Melih Kabasakal (Eyüpspor)