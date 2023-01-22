Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.
Adanaspor'u öne geçiren golleri 32. dakikada Samuel Tetteh ve 48. dakikada Ahmethan Köse kaydetti.
Yeni Malatyaspor'un ilk golü 56. dakikada Nuri Fatih Aydın'dan geldi. Malatyaspor'a puanı getiren gol ise 90+9. dakikada Doğukan Emeksiz'den geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
13'üncü dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Haqi, çalımlarla ceza sahasına katetti. Çerçeveyi gören Haqi'nin çaprazdan şutunda top rakip savunmaya çarpıp az farkla kornere çıktı.
15'inci dakikada Yeni Malatyaspor'un kullandığı kornerde Burak Kavlak, Roche'nin
müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi, penaltı notkasını gösterdi. Topun başına gelen Cengizhan Akgün'ün vuruşunda, kaleci Ahmet Kıvanç kurtardı.
25'inci dakikada Adanaspor'da ortasahada topu alan Nuno, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Nuno'nun, sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
32'nci dakikada kontratakla ileri çıkan Adanaspor'da Burak Çoban, rakip savunmanın arkasına sarkan Tetteh'e pasını gönderdi. Topu önüne alan Tetteh'in sert plasesinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
48'inci dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanaspor'da Nuno, topu rakip savunmanın arasındaki Ahmethan'a gönderdi. Ahmethan, ceza sahası yayının üzerinde dönüp çektiği şutta top köşeye gitti ve fark 2'ye çıktı: 2-0.
56'ncı dakikada sağ kanattan atak geliştiren Yeni Malatyaspor'da Haqi, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Haqi'nin yerden pasında Nuri Aydın, topu boş kaleye gönderdi: 2-1.
64'üncü dakikada Adanaspor'da Tetteh, topu sol kanattan bindiren Nuno'ya gönderdi. Nuno, sol çaprazdan içeri katedip, şutunu çekti. Kalesinden çıkan Abdulsamed topu kornere çeldi.
90+10'uncu dakikada Yeni Malatyaspor'da Haqi, sol kanatta çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Haqi'nin sert şutunda savunmadan seken topa Malle dokundu. Kaleciye çarpan topu çizgide tamamlayan Doğukan Emeksiz, maça dengeyi getirdi: 2-2.
Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
MAÇ NOTLARI
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Fatih Tokail, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan
Adanaspor: Ahmet Kıvanç, Yiğithan Güveli (Dk. 77 Evren Korkmaz), Benasser, Ahmethan Köse (Dk. 87 Metehan Altunbaş), Tetteh (Dk. 87 Sacko), Pedro Nuno (Dk. 77 Jallow), Burak Çoban, Abdurrahman Canlı (Dk. 63 Hakkı Türker), Roche, Emre Kaplan, Ferhat Katipoğlu
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Arda Hilmi Şengül, Doğukan Emeksiz, Ogün Özçiçek, Yakup Alkan (Dk. 53 Nuri Fatih Aydın-Dk. 90+9 Berat Yaman), Donsah, Hüseyin Ekici (Dk. 65 Nshimirimana), Haqi Osman, Cengizhan Akgün (Dk. 46 Aly Malle), Erşan Yaşa, Burak Kavlak
Goller: Dk. 33 Tetteh, Dk. 48 Ahmethan Köse (Adanaspor), Dk. 56 Nuri Fatih Aydın, Dk. 90+9 Doğukan Emeksiz (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Erşan Yaşa, Dk. 83 Nuri Fatih Aydın, Dk. 90+2 Arda Şengül (Yeni Malatyaspor), Dk. 70 Hakkı Türker, Dk. 83 Evren Korkmaz, Dk. 90+3 Burak Çoban, Dk. 90+6 Ahmet Kıvanç (Adanaspor)