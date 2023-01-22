Bodrumspor 1-2 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Keçiörengücü deplasmanda kazandı!

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Bodrumspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 2-1 kazandı ve 3 puanı haneisne yazdıran taraf oldu.

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2023- 15:37 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023- 15:57