Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Bodrumspor ile Ankara Keçiörengücü kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri Melih İnan ve Batuhan Karadeniz kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Kenan Özer'den (p) geldi.
Bu sonucun ardından Bodrumspor 6 maç sonra kaybetti ve 35 puanda kaldı. Keçiörengücü ise 36 puana yükseldi.
Gelecek maç Bodrumspor deplasmanda Adanaspor'la karşılaşacak. Keçiörengücü ise sahasında Altay'ı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
5'inci dakikada etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Özer rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Orta hakem penaltı kararı verirken, VAR sonrası penaltı iptal edildi.
26'ncı dakikada konuk ekip öne geçti. Ankara Keçiörengücü'nde ceza sahası içinde topla buluşan Melih'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
29'uncu dakikada sağ kanattan gelişen atakta Bodrumspor'da topla buluşan Samet'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.
45+2'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Gökdeniz'in ceza sahasına yaptığı ortada Koray'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR kararıyla gol geçersiz sayıldı.
50'inci dakikada Bodrumspor penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Cenk, rakip oyuncunun müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Ozan Ergün, penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu Kenan gole çevirdi: 1-1.
75'inci dakikada ceza sahasına yakın bir noktada serbest vuruş şansı yakalayan Ankara Keçiörengücü'nda topun başına geçen Bekir'in vuruşunda top baraja çarparak ağlara gitti: 1-2.
Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan Başkent temsilcisi oldu.