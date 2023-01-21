TFF 1. Lig'de Bandırmaspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede, tribünlerde yer alan ve bir Bandırmaspor taraftarı olan Adnen Tuzluoğlu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yaşanan acı olay sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu da bir başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF 1. Lig'de Bandırmaspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede, tribünlerde yer alan ve bir Bandırmaspor taraftarı olan Adnen Tuzluoğlu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yaşanan acı olay sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu da bir başsağlığı mesajı yayımladı.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN O AÇIKLAMA

Bugün oynanan Bandırmaspor-Tuzlaspor maçında, tribünde kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Bandırmaspor taraftarı Adnen Tuzluoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi ve Bandırmaspor camiasına başsağlığı dileriz.