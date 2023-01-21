Kuruluşunun 100. yılını 14 Mart'ta kutlayacak Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Dyorex Boluspor'u 5-1 yenerek, 17 maç sonra 3 puan hasretini bitirdi.

Kırmızı-siyahlı takım, Dyorex Boluspor karşısında 100. yıl özel formasıyla oynadı. Gençlerbirliği, 32. dakikada Uğur Akdemir, 35. dakikada Torje, 43. dakikada ise Mete Kaan Demir ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 73. dakikasında Sami Gökhan Altıparmak ve 88 dakikasında Barış Alıcı ile iki gol daha bulan Gençlerbirliği, 87. dakikada yediği gole rağmen sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Ligdeki ilk galibiyetini de ikinci haftada Boluspor'u deplasmanda 2-1 yenerek elde eden Gençlerbirliği, bu sezonki ikinci galibiyetini de aynı rakibini yenerek aldı. Gençlerbirliği, bu sonuçla 17 maçlık galibiyet hasretini de sonlandırdı.

Başkent ekibi ayrıca 8 maçlık mağlubiyet serisine de son verdi.

Kırmızı-siyahlı takım, ligde 20 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 yenilgiyle puanını 10 çıkarsa da ligin son sırasından kurtulamadı.

Gençlerbirliği, 14. haftada göreve başlayan teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde de ilk galibiyetini aldı. Dalcı ile kırmızı-siyahlı takım daha önce çıktığı 7 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılmıştı.

Sezon başında aldığı transfer yasağı sebebiyle lige takviye yapamadan başlayan Gençlerbirliği, transfer tahtasının açılmasıyla birlikte 18 futbolcuyu kadrosuna katmıştı, başkent ekibi yeni transferleriyle Boluspor'u mağlup etti.

Maçın ardından Gençlerbirliği futbolcuları, bol gollü galibiyeti Ankara havasıyla statta bir süre kutladı.

MAÇ NOTLARI

Stat: Eryaman

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Kemal Elmas, Samet Özkul

Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Rharsalla, Alperen Babacan, Uğur Akdemir, Fontaine, Erkan Eyibil (Dk. 69 Özgür Çek), Tiago Rodrigues (Dk. 80 Özkan Yiğiter), Mete Kaan Demir, Enes Keskin (D. 85 Hayrullah Erkip), Torje (Dk. 69 Sami Gökhan Altıparmak), Ayovi (Dk. 69 Barış Alıcı)

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mehmet Zahit Çınar (Dk. 46 Ngandu), Oulare, Posmac, Bülent Cevahir, Eray Ataseven, Hakan Bilgiç, Bregu (Dk. 71 Alex Souza), Safa Kınalı, Melih Okutan (Dk. 46 Gökhan Alsan), Ibrahima Balde (Dk. 46 Ndlovu)

Goller: Dk. 32 Uğur Akdemir, Dk. 35 Torje, Dk. 43 Mete Kaan Demir, Dk. 73 Sami Gökhan Altıparmak, Dk. 88 Barış Alıcı (Gençlerbirliği), Dk. 87 Safa Kınalı (Dyorex Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Posmac, Dk. 90+5 Oulare (Dyorex Boluspor), Dk. 86 Barış Alıcı, Dk. 90+5 Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği)