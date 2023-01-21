Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Erzurumspor ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 44. dakikada Yasin Öztekin kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekipte Aaron Olanare, konuk ekipte Yasin Öztekin bir penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Göztepe 2 maç sonra kazandı ve 27 puana yükseldi. Erzurumspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 18 puanda kaldı.
Ligde gelecek maç Göztepe sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak. Erzurumspor ise Samsunspor deplasmanında sahne alacak.