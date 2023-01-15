Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu önemli rakiplerinden Gençlerbirliği'ni geriye düştüğü maçta 2-1 yendi. Altınordu bu sonuçla 16 puana yükselirken, Gençlerbirliği ise 7 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

23'üncü dakikada kazanılan frikiğin başına gelen Torje, topu doğrudan kaleye gönderdi ve meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-1.

50'inci dakika Altınordu organize bir korner kullandı ve Ali Dere'nin ceza sahasına açtığı ortada topa dokunan Ali Özgün takımının ilk golünü kaydetti: 1-1.

66'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ali Özgün, topu Emircan'ın önüne indirdi ve Emircan da düzgün vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇ NOTLARI

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Turgut, Kemal Mavi

ALTINORDU: Ali Emre - Rıdvan (Dk. 46 Erdem), Rahmi, Erdi, Ali Dere, Kubilay, Hasan Hüseyin (Dk. 46 Emircan), Emirhan (Dk. 90 Selim), Metehan (Dk. 84 Yusuf Arslan), Ahmet Dereli, Ali Özgün (Dk. 72 Şeref)

GENÇLERBİRLİĞİ: Nurullah - Barış, Fontaine, Alperen, Rhasalla, Rodrigues (Dk. 77 Gökhan Gül), Mete, Abdullah (Dk. 53 Enes), Erkan (Dk. 77 Gökhan Altıparmak), Torje (Dk. 67 Özgür), Ayovi

GOLLER: Dk. 50 Ali Özgün, Dk. 66 Emircan (Altınordu), Dk. 23 Torje (Gençlerbrliği)

SARI KARTLAR: Kubilay (Altınordu), Rodrigues, Enes (Gençlerbirliği)