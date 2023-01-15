Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede Bodrumspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Yeni Malatyaspor ile ilk maçına çıkan Yılmaz Vural mağlubiyetle başladı.

Bodrumspor'un galibiyet gollerini Kenan Özer, Koray Kılınç ve Gökdeniz Bayraktar kaydetti.

Yeni Malatyaspor'un tek golünü Yakup Alkan attı. Yeni Malatyaspor 15 puanda kaldı. Bodrumspor puanını 35'e yükseltti.

MAÇ NOTLARI

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Alper Akarsu, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik,

Yeni Malatya: Abdulsamed Damlu, Arda Hilmi Şengül, Burak Kavlak, Cengizhan Akgün (Dk. 81 Mert Miraç Altıntaş), Taha Gür, Ogün Özçiçek, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 58 Atakan Müjde), Doğukan Emeksiz, Godfred Donsah, Yakup Alkan (Dk. 78 Aly Malle), Haqi Osman

Bodrumspor: Diogo Sousa, Cenk Şen, Süleyman Özdamar, Onur Akbay, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed (Dk. 46 Erkan Değişmez), Kenan Özer (Dk. 84 Recep Aydın), Samet Yalçın, Erdem Çetinkaya (Dk. 90+6 Aminu Umar), Omar İmer (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Celal Dumanlı (Dk. 60 Koray Kılınç)

Goller: Dk. 32 Kenan Özer, Dk. 71 Koray Kılınç, Dk.90+10 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrumspor), Dk. 45+4 Yakup Alkan (penaltıdan) (Yeni Malatyaspor),

Sarı kartlar: Dk. 16 Doğukan Emeksiz, Dk. 81 Atakan Müjde (Yeni Malatyaspor), Dk. 45+6 Celal Dumanlı, Dk. 52 Üzeyir Ergün (Bodrumspor)