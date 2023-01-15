Oğulcan Çağlayan Pendikspor'a transfer oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, geçtiğimiz günlerde kiralık olarak oynadığı Giresunspor'la yollarını ayıran ve bonservisi Galatasaray'da bulunan Oğulcan Çağlayan'ı renklerine bağladığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, geçtiğimiz günlerde kiralık olarak oynadığı Giresunspor'la yollarını ayıran ve bonservisi Galatasaray'da bulunan Oğulcan Çağlayan'ı renklerine bağladığını açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Pendikspor'umuz, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı kiralık olarak renklerine bağladı. Oğulcan Çağlayan'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Pendikspor formasıyla başarılar diliyoruz."

İşte Pendikspor'dan yapılan paylaşım...