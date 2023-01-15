TFF 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, geçtiğimiz günlerde kiralık olarak oynadığı Giresunspor'la yollarını ayıran ve bonservisi Galatasaray'da bulunan Oğulcan Çağlayan'ı renklerine bağladığını açıkladı.
İstanbul ekibinden yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Pendikspor'umuz, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı kiralık olarak renklerine bağladı. Oğulcan Çağlayan'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Pendikspor formasıyla başarılar diliyoruz."
İşte Pendikspor'dan yapılan paylaşım...
Pendikspor'umuza Hoş Geldin Oğulcan Çağlayan! @CglynOgulcan— Pendikspor (@PendiksporK) January 15, 2023
Pendikspor'umuz, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı kiralık olarak renklerine bağladı. Oğulcan Çağlayan'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Pendikspor formasıyla başarılar diliyoruz. 💪🏼#HayallerimizVar pic.twitter.com/HuI6pnNk83