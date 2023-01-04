Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısında hedefini zirve olarak belirleyen 32 puanlı 3'üncü Bodrumspor, transferde hareketli günler geçiriyor.

İlk olarak golcü Dever Orgill'le sözleşme imzalayan yeşil-beyazlılar, Idrissa Camara ve Jesse Sekidika için geri sayıma geçti. Özellikle hücum hattını güçlendirmek isteyen kurmaylar, son olarak Fransa 2'nci Lig ekiplerinden Dijon'da oynayan Camara ile prensipte anlaştı. Sekidika'yla da çok önemli yol kateden Bodrumspor'un en kısa zamanda imza şov yapacağı kaydedildi. Camara, ülkemizde daha önce Fatih Karagümrük ve Ümraniyespor'da top koşturdu. Sekidika ise Eskişehirspor, Galatasaray, Konyaspor ve Eyüpspor'da oynadı.