Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, dün Antalya'da başlayan devre arası kampına altyapıdan 16 yaşındaki golcü Burak Tolunay Sekin'i de dahil etti. İzmir'de 5 Ocak 2017'de canını feda ederek büyük bir terör saldırısını önleyen Kahraman Şehit Polis Fethi Sekin'in oğlu olan Burak Tolunay'ın siyah-beyazlı kulüpte profesyonel yapılması planlanan genç isimler arasında yer aldığı öğrenildi. Kulüpte 6 yıldır altyapıda forma giyen, 7 Ocak'ta 17 yaşına basacak Burak, bu sezon ilk yarıda U17 Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıkıp, 4 kez rakip fileleri sarstı.

Burak, daha önce U16 Milli Takım'a da seçildi. Altay'da henüz profesyonel sözleşme imzalamayan 17 yaşındaki kaleci Ulaş Hasan Özçelik ile 16 yaşındaki orta saha oyuncusu İsa Toygar Ekinci de 29 kişilik Antalya kamp kadrosuna alındı. Kontrat uzatmaya yanaşmaması nedeniyle kadro dışı bırakılan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Gezer'in yanı sıra daha önce profesyonel olan gençlerden 21 yaşındaki orta saha Ali Kızılkuyu, 19 yaşındaki orta saha Ege Parmaksız ve 18 yaşındaki santrfor Nurettin Küçükdeniz ise Antalya'ya götürülmedi.