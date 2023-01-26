TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, şunları kaydetti:

"İhtiyacımız olan ve şampiyonluğa giderken bize katkı sağlayacak oyuncuları tercih etmek istedik. Karakteriyle, becerisiyle, uyumuyla devre arasında oyuncuyu kadronuza katmak bazen olumlu değil, olumsuz etkiler bırakabiliyor. Bu anlamda çok transfer değil, az ama öz transfer yapmak lazım. Yönetimimizle bu çabayı gizli şekilde yönetiyoruz. Bu süreçte her oyuncudan katkı alacağımız gibi yeni transferlerden de en üst düzeyde performans almaya çalışacağız. Antalyaspor'dan Soner Aydoğdu ile prensip anlaşmasına vardık. Kulüp başkanımız Yüksel Yıldırım görüşmeleri yapıyor. Soner'in bize katkı sağlayacağını biliyoruz. Geçmişte Süper Lig'de birçok maça çıktı. İhtiyacımız olan ve istediğimiz bir oyuncuydu. Transfer döneminde birkaç oyuncuyu daha transfer edebiliriz."

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