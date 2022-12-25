Spor Toto 1. Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Erkam Resmen ve 71'de Melih İnan kaydetti. Eyüpspor'un tek golü ise 6. dakikada Ryan Babel'den geldi. Ayrıca İstanbul ekibinin 27. dakikada Recep Niyaz'la attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü 32 puana yükseldi. Eyüpspor ise 13 maç sonra kaybetti ve 38 puanda kaldı.

Ligin 20. haftasında Keçiörengücü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Eyüpspor ise deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacak.