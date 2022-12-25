Boluspor 3-1 Erzurumspor | MAÇ SONUCU - ÖZET
Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. 3 maç sonra galibiyete ulaşan Boluspor, bu sonuçla birlikte puanını 30'a yükseltti
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 25.12.2022- 15:41 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022- 15:41
BB Erzurumspor'un tek golünü ise 21. dakikada Eren Tozlu, penaltıdan kaydetti.
3 maç sonra galibiyete ulaşan Boluspor, bu sonuçla birlikte puanını 30'a yükseltti ve 4. sıraya yerleşti. Üst üste 2 galibiyetin ardından mağlup olan Erzurumspor ise 20 puanla 13. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Boluspor, Manisa FK'yı konuk edecek. BB Erzurumspor ise deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak.