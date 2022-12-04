Altay 5-1 Boluspor | MAÇ SONUCU - ÖZET
Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Altay ile Boluspor karşı karşıya geldi. Geçen hafta olaylı Göztepe maçının ardından mücadeleye oldukça iyi başlayan İzmir ekibi rakibini 5-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 04.12.2022- 21:49
Altay'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Salih Sarıkaya, 23. dakikada Eren Erdoğan, 40. dakikada İbrahim Öztürk, 89. dakikada Marco Paixao ve 90+2. dakikada Zeki Yıldırım attı. Boluspor'un tek golü 27. dakikada Ibrahima Balde'den geldi.
Üst üste 3. galibiyetini alan Altay, 21 puana yükseldi. Boluspor ise 25 puanda kaldı.
Altay gelecek hafta Denizlispor'a konuk olacak. Boluspor ise sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.