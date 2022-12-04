Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'yle 0-0 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6'ncı dakikada Ankara Keçiörengücü atağında topla buluşan Rashad Muhammed'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla direğin yanından auta çıktı.
12'nci dakikada Bekir'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Melih'in vuruşunda kaleci Muhammed Birkan Tetik'i geçen meşin yuvarlağı kale çizgisi önünde Muhammet Taha Şahin uzaklaştırdı.
41'inci dakikada Prib'in havadan pasına hareketlenen Batuhan'dan seken top, sağ kanatta Diallo'nun önünde kaldı. Diallo'nun rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Metin üzerine gelen topu rahat kontrol etti.
71'inci dakikada Manisa FK atağında Batuhan taşıdığı topu ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Metin son anda çeldi.
90+2'nci dakikada Olawoyin'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Balaj'ın şutu az farkla yandan auta çıktı.
MAÇ NOTLARI
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Gökmen Baltacı, Özcan Sultanoğlu
MANİSA FK: Muhammed Birkan Tetik- Muhammet Taha Şahin, Ba, Ayberk, Çağrı, Gakpa (Dk. 46 Kadir), Selim (Dk. 61 Mehmet), Burak, Prib (Dk. 76 Grezda), Diallo (Dk. 84 Arda), Batuhan
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin- Erhan, Erkam, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem, Mikail, Rashad Muhammed (Dk. 61 Eze), Bardhi (Dk. 72 Abdullah), Bekir (Dk. 88 Balaj ), Olawoyin, Melih
SARI KARTLAR: Ayberk, Burak, Adem (Manisa FK), Bardhi (Ankara Keçiörengücü)
KIRMIZI KART: Muharrem (Ankara Keçiörengücü)