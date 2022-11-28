Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK, deplasmanda Altınordu'yu 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın 66. dakikasında Selim Ilgaz'ın topu filelere gönderdiği pozisyonda hakem ofsayt gerekçesiyle golü vermedi. Ancak VAR'da yapılan incelemenin ardından gol geçerli sayıldı.
MAÇTAN NOTLAR:
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cem Özbay, Suat Güz
Altınordu: Ali Emre Yanar, Kubilay Aktaş (Dk. 46 Sami Satılmış), Erdi Dikmen, Yusuf Yalçın Arslan, Rıdvan Koçak (Dk. 80 Furkan Metin), Metehan Yılmaz, Kürşad Sürmeli (Dk. 20 Emircan Gürlük - Dk. 80 Yusuf Can Esendemir), Hasan Hüseyin Acar, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek, Şeref Özcan
Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ba, Ayberk Karapo, Çağrı Giritlioğlu, Burak Altıparmak, Nizamettin Çalışkan (Dk. 82 Mehmet Uysal), Prib (Dk. 82 Kadir Kaan Yurdakul), Diallo, Gakpa (Dk. 64 Selim Ilgaz), Adem Büyük (Dk. 23 Batuhan Kör)
Goller: Dk. 26 ve 72 Batuhan Kör, Dk. 66 Selim Ilgaz (Manisa FK), Dk. 90+2 Ali Dere (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 40 Kubilay Aktaş, Dk. 74 Erdi Dikmen, Dk. 79 Emircan Gürlük (Altınordu), Dk. 57 Prib, Dk. 89 Diallo (Manisa FK)