Adanaspor 2-2 Göztepe | MAÇ SONUCU-ÖZET

Adanaspor Göztepe ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibi ile 2-2 berabere kaldı. Adanaspor'un gollerini Nuno ve Ahmethan kaydetti. Göztepe'nin golleri ise Yasin ve Palmer'den geldi.