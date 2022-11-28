İzmir derbisinde Altay kalecisi Ozan Evrim'e korner direği ile vuran şahıs, kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Savcı, korner direğini silah saydı.

Cumhuriyet savcısı mahkemeye sevk yazısında şüpheli Nihat Aydın'ın, Altay kalecisi Ozan Evrim'in hayatı bölgesi olan kafasının arka ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir 'silahla' birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevredekilerin engellemesi üzerine son vermek durumunda kaldığını vurguladı. Aydın, sevk edildiği mahkemede 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.