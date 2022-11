Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Altaş Denizlispor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 4-3 yendi.

MAÇ NOTLARI

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Adem Cinek, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Şengül

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 90 Erdal Akdari), Bekir Turaç Böke, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Berkant Gündem (Dk. 62 Okan Derici), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Djedje

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, İsmail Konuk (Dk. 64 Emirhan Tak), Mata (Dk. 82 Mehmet Coşkun), Yahaya (Dk. 64 İbrahim Has), Adeniyi, Cisse, Ogün Bayrak, Bünyamin Yürür, Gökhan Akkan, Erol Can Akdağ (Dk. 59 Kone), Mustafa Emre Can (Dk. 82 Muhammed Demirci)

Goller: Dk. 5 (Penaltıdan) ve Dk. 30 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 47 ve Dk. 51 Mustafa Çeçenoğlu (Altaş Denizlispor), Dk. 8 Cisse, Dk. 35 Bünyamin Yürür, Dk. 80 Adeniyi (Penaltıdan) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Emre Sağlık, Dk. 42 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 45 Gökhan Süzen, Dk. 90+3 Djedje, Dk. 90+5 Hüseyin Altıntaş (Altaş Denizlispor)