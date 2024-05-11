Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen takımlara tebrik mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren Eyüpspor ile Göztepe'yi tebrik etti. Başkan Erdoğan ayrıca Play-off'ta boy gösterecek olan Sakaryaspor, Bodrumspor, Çorum FK, Kocaelispor ve Boluspor’a da başarılar diledi. İşte ayrıntılar...

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2024- 23:45 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024- 23:58