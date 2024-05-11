Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselme başarısını gösteren Eyüpspor ile Göztepe'yi tebrik etti. Başkan Erdoğan ayrıca Play-off'ta boy gösterecek olan Sakaryaspor, Bodrumspor, Çorum FK, Kocaelispor ve Boluspor'a başarılar diledi.
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF 1. Lig'i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum. Play-off'ta mücadele edecek olan Sakaryaspor'a, Bodrumspor'a, Çorum FK'ya, Kocaelispor'a ve Boluspor'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
TFF 1. Lig'i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum. ⚽️ Play-off'ta mücadele edecek olan Sakaryaspor'a, Bodrumspor'a, Çorum FK'ya, Kocaelispor'a ve Boluspor'a başarılar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 11, 2024