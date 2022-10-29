Pendikspor 0-2 Samsunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Samsunspor deplasmanda Pendikspor'u 2-0'la geçti. Karadeniz ekibinin gollerini Ali ve Laura kaydetti.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 29.10.2022- 15:30 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022- 15:33
Karadeniz ekibinin gollerini Ali ve Laura kaydetti.
Bu sonucun ardından Samsunspor 17 puana yükselirken, Pendikspor 18 puanda kaldı.
1. Lig'de gelecek hafta Samsunspor evinde Göztepe'yi konuk edecek. Pendikspor ise Adanaspor'a konuk olacak.