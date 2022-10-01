TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sakaryaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sakaryaspor - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 7. hafta maçında Sakaryaspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAKARYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sakaryaspor - Yeni Malatyaspor maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da beIN Sports 1 MAX ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.