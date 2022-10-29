Bandırmaspor Rizespor ile berabere kaldı! Bandırmaspor 1-1 Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor sahasında Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede atılan goller Çaykur Rizespor adına 45+3'de Yannick Bolasie'den geldi. Ev sahibi Bandırmaspor'un beraberlik golü ise 67. dakikada Malaly Dembele'den geldi.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 29.10.2022- 15:33
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlik ile sona ererken maçın ilk golü konuk ekip Çaykur Rizespor adına 45+3'de Yannick Bolasie'den geldi. Ev sahibi Bandırmaspor'un beraberlik golü ise 67. dakikada Malaly Dembele'den geldi.
Bu sonuçla beraber ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça yükselten Çaykur Rizespor 15 puana yükselirken, galibiyet hasreti 7 maça çıkan Bandırmaspor 14 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor deplasmanda Altay'a konuk olurken, Çaykur Rizespor evinde Erzurumspor'u ağırlayacak.