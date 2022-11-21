Spor Toto 1'inci Lig'de son haftaların formda ekibi Altay, evinde düşme hattında yer alan Gençlerbirliği'ni tek golle mağlup etti: 1-0. Siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golü 24'üncü dakikada penaltıdan Paixao attı.

MAÇ NOTLARI

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Ozan Ergün, Oğuz Kağan Çalışır, Kemal Elmas

ALTAY: Ozan – Kutay (Dk. 76 İbrahim Öztürk), Björkander, Efe, Zeki, Mehmet (Dk. 76 Yusuf), Arda (Dk. 90 Enes), Salih, Naderi (Dk. 90 Özgür), Tolga, Paixao

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd – Metehan, Gökhan Gül, Mert Kula, Muhammed, Aksel (Dk. 55 Mert Kabasakal), Grechyshkin, Belyaev, Ahmet (Dk. 76 Kağan), Barış, İlker (Dk. 62 Gökhan Altıparmak)

GOL: Dk. 24 Paixao (P) (Altay)

SARI KARTLAR: Zeki, Naderi (Altay) - Kağan (Gençlerbirliği)

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Sol kanattan yapılan ortada Ahmet kafayı vurdu, top direkten oyun alanına geri döndü.

23'üncü dakikada Altay penaltı kazandı. Kullanılan serbest vuruşta Gökhan Gül ve Grechyshkin topa elle müdahale etti. Hakem Ozan Ergün VAR'da pozisyonu izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

24'üncü dakikada topun başına geçen Paixao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

62'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Belyaev sert bir vuruşla kaleyi yokladı, kaleci Ozan gole izin vermedi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan Altay oldu.