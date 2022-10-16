Sakaryaspor 3-2 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Sakaryaspor sahasında Adanaspor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 16.10.2022- 21:10 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022- 21:14
Karşılaşmada Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri; 42. dakikada Kabongo Kassongo, 66. dakikada Emirhan Aydoğan ve 81. dakikada Isaac Donkor kaydetti. Konuk ekip Adanaspor'un golleri ise 7 ve 27. dakikalarda Samuel Tetteh'ten geldi.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor, 15 puana yükseldi. Adanaspor 8 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Eyüpspor deplasmanına gidecek. Adanaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.