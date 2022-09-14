Spor Toto 1. Lig'de 5 hafta sonunda teknik direktör Turgay Altay ile yollarını ayıran Göztepe'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, listenin ilk sırasına yerleştirdiği genç teknik adam Volkan Demirel'i ikna edemedi. Yeni Asır'ın haberine göre son olarak Karagümrük'ü çalıştıran ve ilk teknik direktörlük deneyimini bu kulüpte yaşayan 40 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'de görev almak istediğini belirterek Göztepe yönetiminin teklifini geri çevirdi. Demirel'in Hatayspor ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Kulüp sportif direktörü Ivan Mance da bu gelişme sonrasında rotasını alternatif isimlere çevirdi.



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Yönetim, Fuat Çapa'ya teklif götürecek. Daha önce de görüşme sağlanan Çapa ile şartları masaya yatıracak olan yönetim, Göztepe'de daha önce Süper Lig'de görev yapan ve Samsunspor ile yeni yollarını ayıran Bayram Bektaş'ı da alternatifler arasına ekledi. Bektaş'ın yabancı dil bilmesi ve genç oluşu avantaj olarak değerlendiriliyor.