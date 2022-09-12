Altınordu - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Altınordu sahasında Pendikspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Altınordu - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. hafta maçında Altınordu sahasında Pendikspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altınordu - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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ALTINORDU - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altınordu - Pendikspor maçı 12 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1 MAX, beIN Sports Connect ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.