Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında 8 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Taşkın Aksoy yönetimindeki günün ilk antrenmanında oyuncular core, dar alanda pas ve taktik çalışma yapıp, çift kale maç oynadı.

Akşam idmanına dar alanda pas çalışmasıyla başlayan kırmızı siyahlılar, taktik uygulamalar üzerinde durdu. Gençlerbirliği günü çift kale maçla tamamladı.

Öte yandan kırmızı-siyahlı oyuncular, 23 yaşına giren Ukraynalı futbolcu Oleksandr Belyaev'in doğum gününü akşam antrenmanının ardından kutladı.