Spor Toto 1. Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Bodrumspor kozlarını paylaştı. Mücadele Rize ekibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri Sefa Yılmaz ve Emircan Altıntaş (p) kaydetti.

Bu sonucun ardından Rizespor iki maç sonra kazandı ve 9 puana yükseldi. Bodrumspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 11 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

38'inci dakikada ceza sahası içerisine sol kanattan hızlı giren Samet'in şutunda kaleci Tarık topu kornere çeldi.

40'ıncı dakikada kullanılan serbest vuruşta Kenan, Recep ile duvar pası yaptıktan sonra, topu barajın üstünden kaleye gönderdi. Kaleci Tarık gole izin vermedi.

61'inci dakikada Recep orta sahada Bahadır'dan aldığı topla ceza sahasına girdi. Şutunda top kaleci Tarık'ta kaldı.

67'nci dakikada Çaykur Rizespor atağında savunmanın kestiği topu önünde bulan Sefa, ceza alanı dışından sert vurdu, top ağlarla buluştu: 1-0.

80'inci dakikada Alper'in ceza alanında düşürülmesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi, Emircan'ın kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 2-0.

Karşılaşma Rizespor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.