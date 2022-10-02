TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Manisa FK sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manisa FK - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manisa FK - Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 7. hafta maçında Manisa FK ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manisa FK - Adanaspor maçı 2 Ekim Pazar günü saat 13.30'da TRT AVAZ'da canlı yayınlanacak.